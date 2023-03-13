Вау, яка: Єва Лонгорія сяяла на "Оскарі" у прозорій сукні з глибоким вирізом

47-річна акторка обрала для свого виходу сміливе і гарне вбрання в сітку.

Єва Лонгорія сяяла на червоній доріжці кінопремії "Оскар" у Лос-Анджелесі в ефектному спокусливому образі.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

На ній була прозора сукня-сітка від Zuhair Murad з невеликим шлейфом, рясно розшита паєтками, бісером, перлинами і камінням. Вбрання мало єпископські рукава і відвертий глибокий V-подібний виріз.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Акторці зробили об'ємне укладання, зачесавши волосся назад, і макіяж із пишними віями. Вуха Єва прикрасила діамантовими сережками у вигляді квітів, а пальці – каблучками з камінням. Манікюр кольору металік завершив лук Лонгорії. Вона мала неймовірний вигляд.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Голлі Беррі з'явилася на червоній доріжці у білій сукні з високим розрізом до стегна і без білизни.

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