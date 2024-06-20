Вау, яка: Єва Лонгорія у червоній шкіряній сукні з високим розрізом вийшла у світ

Папараці заскочили Єву Лонгорію у нью-йоркському районі Мідтаун. Зірка мала просто розкішний вигляд.

Акторка була одягнена у шкіряну червону асиметричну сукню міді. Вбрання мало драпування на талії, шнурівку з одного боку і високий розріз до стегна, який їй дозволив продемонструвати свої стрункі ноги.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Лук Єва доповнила гостроносими туфлями кольору металік на шпильках. У неї була гарна зачіска з локонами, макіяж із пишними віями і персиковими рум'янами, молочний довгий манікюр, золоті сережки-краплі у вухах, золотий браслет на зап'ясті і золоті каблучки на пальцях.

Нагадаємо, Єва Лонгорія у капелюсі-федорі та з оголеними плечима показалася на архівному фото.

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