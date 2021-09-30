Вау, яка: Юлія Мендель продемонструвала красивий образ в обтислій сукні

Колишня речниця президента України приміряла у фотосеті ефектну сукню, яка підкреслила її струнку фігуру.

Експрессекретарка президента України Володимира Зеленського - Юлія Мендель, показала в Instagram нову світлину із фотосесії.

На фото вона постала на тлі білої стіни в елегантній чорній сукні міді з цікавим вирізом на одному плечі. Вбрання ідеально підкреслило струнку фігуру Юлії.

Юлія Мендель / Instagram Юлії Мендель

Сукню вона скомбінувала з бежевими човниками на шпильках. Волосся її було зібране у гладкий пучок, а в макіяжі акцент зроблений на червоній помаді. Вуха Мендель прикрасила довгими сережками. Такий аутфіт дуже личить Юлії.

"Яку жінку вважають красивою? Ту, що має багато енергії", - написала під світлиною Мендель.

Раніше вона виклала селфі, на якому продемонструвала обличчя без макіяжу. І без мейку Юлія має гарний вигляд.

Юлія Мендель / Instagram Юлії Мендель

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Образи експрессекретарки президента України Юлії Мендель (23 фото)

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