Вау, яка: Зендея зачарувала шанувальників двома розкішними вечірніми образами на "Еммі"

Під час церемонії "Еммі"-2022 акторка Зендея здобула перемогу в одній із найпрестижніших номінацій "Найкраща акторка в драматичному серіалі" за свою роботу в "Ейфорії".

Над стилем зірки знову працював її незмінний стиліст Ло Роуч, і цього разу дівчина з'явилася на церемонії у розкішному образі від Valentino.

Зендея / Фото: Associated Press

Чорна атласна сукня мала пишну спідницю зі шлейфом, також її прикрашало декольте-серце, баска та невеликий бант на талії. Доповнили цей образ акторки діамантові прикраси від Bulgari та зачіска у стилі француженки Бріжит Бардо – з чорною стрічкою.

Зендея / Фото: Associated Press

Другий образ Зендеї був червоним. Сукня була також від бренду Valentino, але мала довгі рукави та глибоке декольте. Образ вона також доповнила прикрасами від Bulgari.

Зендея / Фото: Associated Press

У цій сукні дівчина з'явилася на вечірці HBO Emmy's Party 2022, яка відбувалася в бунгало Сан-Вісенте і, звичайно ж, вона взяла з собою нову статуетку.

Зендея / Фото: Associated Press

Зендея / Фото: Associated Press

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