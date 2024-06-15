Вау, яка: зірка "Бріджертонів" Сімон Ешлі з'явилася в мінісукні в Монако

29-річна британська акторка Сімон Ешлі - зірка популярного серіалу "Бріджертони" - відвідала фотокол під час 63-го Телевізійного фестивалю у Монте-Карло.

Перед камерами вона з'явилася у білому мінісукні з тонкої шифонової тканини з високою горловиною та невеликим драпуванням. Це вбрання прикрашала аплікація у вигляді маленьких китиць із бісеру та рюшу на подолі.

Носила сукню Сімон у поєднанні з білими туфлями на підборах, срібними сережками, а також об'ємною зачіскою з кучерями.

Сімон Ешлі / Фото: Getty Images

Ця її поява в Монако відбулася лише через кілька днів після виходу фінальних серій третього сезону серіалу "Бріджертони". Під час презентації сезону акторка сяяла на червоній доріжці в Лондоні у ніжно-персиковому вбранні з рюшами від бренду Del Core. Сукня дівчини є частиною колекції осінь-зима 2024, а носила вона її в поєднанні з прикрасами від Suzanne Kalan.

Сімон Ешлі / Фото: Associated Press

Читайте також: