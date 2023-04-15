Вау, яка: зірка фільму "Крик" Гізер Грем прогулялася Нью-Йорком у червоній майці та джинсах

Знаменитість вибрала простий образ, який дуже легко повторити.

53-річну акторку Гізер Грем, відому за фільмами "Крик" та "Убий мене ніжно", сфотографували папараці під час прогулянки. Жінка йшла Нью-Йорком з подругою.

На Гізер того дня був простий, стильний літній образ, у якому вона поєднала червону майку на тонких бретельках та прямі блакитні джинси з невеликими потертостями.

Також вона одягла кепку, зручні кросівки та сонцезахисні окуляри, а на спині у неї висів бежевий рюкзак.

Гізер Грем / Фото: Getty Images

Зазначимо, що нещодавно за участю Гізера вийшов серіал-антологія "Екстраполяції".

Читайте також: