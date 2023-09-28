Вау, яка: зірка "Сексу і міста" Кім Кеттролл прийшла в ефектному вбранні на показ Balmain

У Парижі в межах Тижня моди відбувся показ Модного дому Balmain, на якому дизайнер бренду Олів'є Рустен укотре дивував публіку креативними ідеями. Однією з гостей модного шоу стала зірка "Сексу і міста" – 67-річна Кім Кеттролл.

Акторка прийшла на захід у чорному шкіряному костюмі, що складався зі спідниці-олівця нижче колін і приталеного жакета. Костюм мав золоті ґудзики та текстуру з тисненням під шкіру крокодила.

Лук Кім доповнила масивними золотими сережками, чорними лакованими туфлями та невеликою трапецієподібною сумкою з короткою ручкою.

Кім Кеттролл / Фото: Associated Press

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