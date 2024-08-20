Без спідньої білизни та з величезним діамантом: Зої Кравіц позувала на червоній доріжці

Зірка завітала на прем'єру фільму, оскільки є його режисеркою.

35-річна акторка Зої Кравіц — донька Ленні Кравіца — відвідала черговий захід присвячений фільму "Кліпни двічі". Цього разу у Лондоні відбулася прем'єра цієї картини.

Зої Кравиць / Фото: Associated Press

На червону доріжку Зої вийшла у червоній сукні від Модного дому Saint Laurent, з яким давно співпрацює. Вбрання для неї підібрав стиліст Ендрю Мукамал, який також відповідальний за всі образи Марго Роббі під час промотуру до фільму "Барбі".

Це була пряма шовкова сукня до підлоги, яку прикрашав лише тонкий пояс на талії з пряжкою. Бюстгальтера з цією сукнею вона не носила.

Зої Кравиць / Фото: Associated Press

Доповнили лук зірки висока зачіска-пучок, гарний макіяж із коричневою помадою на губах, а також прикраси з діамантами. Однак більшу увагу в образі привернула золота каблучка з величезним каменем, яку вона носила на безіменному пальці.

Зої Кравиць / Фото: Associated Press

Чи є прикраса заручальною — невідомо, але на червону доріжку Зої вийшла з бойфрендом, який у цьому фільмі виконав головну роль — Ченнінгом Тейтумом. Пара позувала обійнявшись.

Зої Кравиць із бойфрендом / Фото: Associated Press

Також підтримати її прийшов батько Ленні Кравіц. Музикант одягнув сірий костюм та сонцезахисні окуляри.

Зої Кравиць із батьком / Фото: Associated Press

Кравиць цього разу не акторка — у картині вона виступила як режисерка — це був її дебют на такій посаді. Під час одного із заходів присвячених фільму вона та Ченнінг вперше продемонстрували почуття на публіці — Тейтум поцілував Кравіц у щоку. Милий жест потрапив на фото.

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