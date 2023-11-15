Вау, які красуні: Сінді Кроуфорд з дочкою Каєю побували на виставці в Нью-Йорку

Сінді є обличчям виробників годинників класу люкс Omega і приїхала на виставку Planet Omega, на якій святкували 120-річну історію Omega як одного з провідних світових виробників годинників класу люкс. Захід відбувся у Нью-Йорку, разом із Сінді приїхала її донька Кая.

Мати й донька мали розкішний вигляд і були в повністю чорних вбраннях, коли позували для фотографій на червоній доріжці заходу.

Кая Гербер і Сінді Кроуфорд / Фото: Getty Images

Кая була в чорній обтислій водолазці і мініатюрній спідниці у складку, чорних колготах і замшевих човниках на підборах. Вона зібрала волосся в зачіску і зробила виразний макіяж теплими відтінками. А Сінді одягла чорну сукню міді в поєднанні з високими шкіряними чоботями на підборах, у руках тримала клатч зі зміїної шкіри, а на зап'ясті у неї сяяв золотий годинник. Волосся супермодель розпустила і теж зробила насичений макіяж.

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