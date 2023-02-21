Вау, які сідниці: Джей Ло знову сходила на тренування

53-річна Джей Ло робить усе можливе, щоб її фігура залишалася привабливою. І, треба зазначити, похизуватися підкачаними формами знаменитість може.

Співачку знову заскочили папараці дорогою до танцювальної студії в Лос-Анджелесі. Вирушаючи на тренування, Дженніфер майже завжди одягає щось спортивне. Цього разу на ній був коричневий трикотажний костюм, взута співачка була у високі кросівки від Nike, а в руках несла крокодилячу сумку Birkin (у колекції Дженніфер багато сумок від Hermes).

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Також артистка зібрала волосся у високий пучок та традиційно одягла великі сонцезахисні окуляри. До речі, цього разу вони були у формі сердець.

Лопес у чудовій формі, а її п'ята точка підкачана і це помітно навіть у штанях. Хоча, Джей Ло іноді тішить своїх шанувальників і публікує різні пікантні фото у своєму Instagram, позуючи перед камерою в спідній білизні чи купальниках.

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