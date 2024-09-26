Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Вау, який купальник: спокуслива Арабелла Чі знову хизується стрункою фігурою

Вау, який купальник: спокуслива Арабелла Чі знову хизується стрункою фігурою

Вау, який купальник: спокуслива Арабелла Чі знову хизується стрункою фігурою

Арабелла Чі/Instagram

Модель продемонструвала гарну пляжну обновку.

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – потішила підписників в Instagram новим пляжним образом.

Цього разу модель приміряла розкішний купальник чорного кольору із металевими кільцями. Дівчина похизувалася стрункою і сексуальною фігурою з різних ракурсів.

Арабелла Чі/Instagram / ©
Арабелла Чі/Instagram

Свій аутфіт Арабелла доповнила золотими ланцюжками з підвісками, браслетами і каблучками.

Арабелла Чі/Instagram / ©
Арабелла Чі/Instagram

Нагадаємо, Арабелла Чі у вбранні з мереживом і декольте сходила на вечірку.

Читайте також:

Травма Горбунова! Тиждень моди у Парижі. Аліна Гросу збрехала про посаду? - ЖВЛ представляє

Травма Горбунова! Тиждень моди у Парижі. Аліна Гросу збрехала про посаду? - ЖВЛ представляє

Повʼязані теми:

Наступна публікація