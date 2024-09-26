Вау, який купальник: спокуслива Арабелла Чі знову хизується стрункою фігурою

Модель продемонструвала гарну пляжну обновку.
Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – потішила підписників в Instagram новим пляжним образом.
Цього разу модель приміряла розкішний купальник чорного кольору із металевими кільцями. Дівчина похизувалася стрункою і сексуальною фігурою з різних ракурсів.
Свій аутфіт Арабелла доповнила золотими ланцюжками з підвісками, браслетами і каблучками.
Нагадаємо, Арабелла Чі у вбранні з мереживом і декольте сходила на вечірку.
Читайте також:
- У різнокольоровому в'язаному бікіні на відпочинку: Арабелла Чі похизувалася стрункою фігурою
- Новий день – новий купальник: мокра Арабелла Чі похизувалася спокусливою фігурою у Бодрумі
- У в'язаному бікіні оливкового відтінку: Арабелла Чі похизувалася стильним пляжним луком