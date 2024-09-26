Вау, який купальник: спокуслива Арабелла Чі знову хизується стрункою фігурою

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – потішила підписників в Instagram новим пляжним образом.

Цього разу модель приміряла розкішний купальник чорного кольору із металевими кільцями. Дівчина похизувалася стрункою і сексуальною фігурою з різних ракурсів.

Арабелла Чі/Instagram

Свій аутфіт Арабелла доповнила золотими ланцюжками з підвісками, браслетами і каблучками.

Арабелла Чі/Instagram

Нагадаємо, Арабелла Чі у вбранні з мереживом і декольте сходила на вечірку.

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