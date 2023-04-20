Вау, який образ: акторка Рейчел Броснаген відвідала Каннський фестиваль серіалів у вбранні Prada

Гарне вбрання акторки було виконане у двох відтінках.

Зірка серіалу "Дивовижна місіс Мейзел", 32-річна акторка Рейчел Броснаген, відвідала захід на Лазурному березі — Canneseries 2023 — 6-й фестиваль Міжнародний фестиваль серіалів.

У день урочистого закриття фестивалю, 19 квітня, вона вийшла до фотографів у дуже незвичайній сукні від бренду Prada. Це було довге вбрання виконане у ніжному лавандовому відтінку.

Верхня частина сукні була у молочному відтінку, не мала бретельок та була прикрашена невеликими складками. Також у цьому кольорі було виконано поділ та великий бант на спині, який переходить у шлейф.

Рейчел Броснаген / Фото: Getty Images

Фіолетова частина сукні була прикрашена принтом у вигляді невеликих кольорів, також у флористичному стилі акторка вибрала прикраси.

Рейчел Броснаген / Фото: Getty Images

Нещодавно в образі схожого дизайну на заході в Нью-Йорку з'явилася Анна Вінтур. Правда її вбрання було в зеленому відтінку і мало довгі рукави.

Анна Вінтур / Фото: Associated Press

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