Вау, який образ: британська співачка Талія Сторм з'явилася на прем'єрі в ефектній сукні

Захід відбувся у Лондоні в кінотеатрі Cineworld Leicester Square.
Британська співачка та світська левиця Талія Сторм відвідала прем'єру фільму "Трансформери: Початок".
На червону доріжку 25-річна зірка вийшла у довгій чорній сукні з галтером та люверсами. Вбрання фасону "русалка" ідеально обтискало фігуру красуні, але більшу увагу в ньому, звичайно ж, привертало декольте.
Виріз спереду на сукні був нижчим за пуп, а прикрашала його шнурівка. Образ Талія доповнила червоним манікюром, яскравим макіяжем, об'ємною зачіскою та прикрасами.
Також цей захід відвідала Скарлетт Йоганссон. Для своєї появи перед фотокамерами вона обрала розкішну довгу червону сукню з безліччю складок. Це вбрання було від бренду Saint Laurent. В оригінальній англомовній версії цього анімаційного фільму Скарлетт озвучила одного з персонажів — автобота Еліту.
В український прокат фільм вийшов 19 вересня.
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