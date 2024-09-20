Вау, який образ: британська співачка Талія Сторм з'явилася на прем'єрі в ефектній сукні

Британська співачка та світська левиця Талія Сторм відвідала прем'єру фільму "Трансформери: Початок".

На червону доріжку 25-річна зірка вийшла у довгій чорній сукні з галтером та люверсами. Вбрання фасону "русалка" ідеально обтискало фігуру красуні, але більшу увагу в ньому, звичайно ж, привертало декольте.

Виріз спереду на сукні був нижчим за пуп, а прикрашала його шнурівка. Образ Талія доповнила червоним манікюром, яскравим макіяжем, об'ємною зачіскою та прикрасами.

Талія Сторм / Фото: Getty Images

Також цей захід відвідала Скарлетт Йоганссон. Для своєї появи перед фотокамерами вона обрала розкішну довгу червону сукню з безліччю складок. Це вбрання було від бренду Saint Laurent. В оригінальній англомовній версії цього анімаційного фільму Скарлетт озвучила одного з персонажів — автобота Еліту.

Скарлет Йоханссон / Фото: Getty Images

В український прокат фільм вийшов 19 вересня.

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