Вау, який образ: Гвендолін Крісті з'явилася в яскравих туфлях від Prada у стилі орігамі

Британська акторка Гвендолін Крісті, відома за ролями Брієнни Тарт у серіалі "Гра престолів" та капітана Фазми у сазі "Зоряні війни", потрапила під приціл папараці. Її сфотографували у Нью-Йорку після заходу Watch What Happens Live With Andy Cohen на площі Гадсон-сквер.

Жінка мала розкішний та досить ефектний вигляд, а її незвичайне вбрання привертало увагу. Гвендолін одягла лук від Prada, який включав вільне пальто коричневого кольору і чорне вбрання під ним.

Образ акторка доповнила колготками, стильними окулярами з великими лінзами, а також сумкою з блакитним пір'ям і жовтими туфлями в стилі орігамі.

Гвендолін Крісті / Фото: Getty Images

Раніше в дуже схожому образі акторка також була помічена фотографами. Відрізнялося в цьому луку тільки пальто, оскільки воно було чорного кольору, а ось сумка та туфлі були тими самими.

Гвендолін Крісті / Фото: Getty Images

