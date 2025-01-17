Вау, який образ: Гвендолін Крісті з'явилася в яскравих туфлях від Prada у стилі орігамі

Зірка розуміється на стильному та оригінальному одязі.
Британська акторка Гвендолін Крісті, відома за ролями Брієнни Тарт у серіалі "Гра престолів" та капітана Фазми у сазі "Зоряні війни", потрапила під приціл папараці. Її сфотографували у Нью-Йорку після заходу Watch What Happens Live With Andy Cohen на площі Гадсон-сквер.
Жінка мала розкішний та досить ефектний вигляд, а її незвичайне вбрання привертало увагу. Гвендолін одягла лук від Prada, який включав вільне пальто коричневого кольору і чорне вбрання під ним.
Образ акторка доповнила колготками, стильними окулярами з великими лінзами, а також сумкою з блакитним пір'ям і жовтими туфлями в стилі орігамі.
Раніше в дуже схожому образі акторка також була помічена фотографами. Відрізнялося в цьому луку тільки пальто, оскільки воно було чорного кольору, а ось сумка та туфлі були тими самими.
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