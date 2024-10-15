Вау, який образ: Крісті Пономар одягла спідницю як сукню і прикрасила волосся трояндою

У своєму образі зірка подіуму поєднала лише чорний та червоний кольори.
Українська модель Крісті Пономар, яка прославилася на весь світ своєю співпрацею з відомими модними брендами, відвідала захід у Києві. Зірка з'явилася на заході взуттєвого бренду Kachorovska.
Тематикою вечірки було фламенко, тож дівчина вирішила ґрунтовно підготуватися. Крісті одягла довгу шовкову спідницю, як сукню і поєднала її з червоними колготками, чорними черевиками та сумкою від Saint Laurent із двома золотистими ручками-ланцюжками.
Лук модель доповнила червоними лаконічними сережками, макіяжем з червоною помадою та зачіскою-пучком, яку прикрасила живою червоною трояндою.
Як готувалася до світського заходу Крісті показала у короткому відео, яке опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Нагадаємо, що кількомя днями раніше волосся квітами прикрасила акторка Зої Салдана. Зірка з'явилася на червоній доріжці в Лондоні з синіми гортензіями у волоссі. Її зачіска була дуже схожа на ту, яку зробила Крісті.
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