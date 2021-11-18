Вау, який образ: Крістіна Агілера з'явилася з ефектним декольте на сцені

Співачка вибрала дуже сміливий жакет.

Учора в Лас-Вегасі відбувся грандіозний концерт "Людина року" — це нагорода, яка щороку присуджується Латинською академією звукозапису, тією ж організацією, яка роздає нагороди "Латинська Греммі", щоб подякувати музикантам за їхні артистичні досягнення в латинській музичній індустрії та відданість філантропії.

Однією з тих, хто виступив на заході, була співачка Крістіна Агілера. Зірка виконала Camaleon. Одягнена вона була в шкіряні чорні лосини, чоботи на шпильці та чорний жакет із значним фігурним декольте, яке прикрашали стрази та червоний обідок тканини.

Крістіна Агілера / Associated Press

Також на суперзірці були сітчасті рукавички та перука з довгим білим волоссям. На обличчі візажисти зробили Крістіні макіяж із матовою нюдовою помадою та її улюбленими чорними стрілками.

Крістіна Агілера / Associated Press

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