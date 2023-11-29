Вау, який образ: Мадонну помітили у чорній мінісукні та колготках у Мілані

Американська попкоролева Мадонна потрапила під приціл папараці в Італії. Зірку сфотографували, коли вона у компанії молодого чоловіка виходила з готелю Palazzo Parigi у Мілані, після чого сіла в автомобіль та вирушила на приватну вечірку.

Того разу на співачці було дуже ефектне вбрання, оскільки вона одягла чорну мінісукню з асиметричним подолом, яку доповнила хутряною накидкою та сітчастими колготками.

Також Мадонна взула незвичайні чоботи з кнопками від Y/Project, у руці вона тримала сумку від Dolce & Gabbana, а на очах у неї були сонцезахисні окуляри, теж від Dolce & Gabbana. Співачка зробила щільний макіяж та прикрасила вуха сережками-хрестами.

Мадонна / Фото: Getty Images

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