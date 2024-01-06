Вау, який образ: розкішна Єва Лонгорія позувала перед фотографами у сукні з високим розрізом

Акторка Єва Лонгорія змусила гостей заходу La Cena Los Angeles затамувати подих, коли вийшла на публіку в ефектній чорній сукні. Вбрання було виконане з тонкого шифону, а прикрашали його один довгий рукав, а також високий розріз практично до талії, що відкривав ноги зірки.

Цей ефектний вечірній лук Єва доповнила трендовим "мокрим" укладанням і босоніжками на високих підборах.

Також знаменитість зробила насичений і дуже яскравий макіяж очей і губ, її манікюр був довгим і в нюдовому кольорі, а з прикрас зірка віддала перевагу каблучкам з діамантами.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

А ось декількома днями раніше вона сяяла перед камерами в "голій" сукні зі шлейфом. Вбрання було від бренду Ashi Studio з колекції осінь-зима 2023 і носила Єва його у поєднанні з бежевим боді.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

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