Вау, який образ: розкішна Єва Лонгорія позувала перед фотографами у сукні з високим розрізом

Відома акторка мала в цьому образі надзвичайний вигляд.
Акторка Єва Лонгорія змусила гостей заходу La Cena Los Angeles затамувати подих, коли вийшла на публіку в ефектній чорній сукні. Вбрання було виконане з тонкого шифону, а прикрашали його один довгий рукав, а також високий розріз практично до талії, що відкривав ноги зірки.
Цей ефектний вечірній лук Єва доповнила трендовим "мокрим" укладанням і босоніжками на високих підборах.
Також знаменитість зробила насичений і дуже яскравий макіяж очей і губ, її манікюр був довгим і в нюдовому кольорі, а з прикрас зірка віддала перевагу каблучкам з діамантами.
А ось декількома днями раніше вона сяяла перед камерами в "голій" сукні зі шлейфом. Вбрання було від бренду Ashi Studio з колекції осінь-зима 2023 і носила Єва його у поєднанні з бежевим боді.
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