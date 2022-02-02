Вау, який образ: зірка The Pussycat Dolls Ешлі Робертс прийшла на роботу в дуже яскравих штанах

Вау, який образ: зірка The Pussycat Dolls Ешлі Робертс прийшла на роботу в дуже яскравих штанах

Співачка та радіоведуча знову здивувала образом, адже обрала для робочого дня ефектний лук у червоних тонах.

Особливо приголомшили яскраві джинси Ешлі від бренду Alexandre Vauthier і маленька сумка Bottega Veneta Mini Jodie, яка вже встигла завоювати любов мільйонів блогерів та знаменитостей.

Також на Робертс було класичне пальто, туфлі-човники та чорна водолазка. Зараз у зірки нова зачіска – вона відрізала чубчик. Волосся цього разу Ешлі зібрала у високий пучок, а лук завершила сонцезахисними окулярами.

Ешлі Робертс / Getty Images

Нагадаємо, що кілька днів тому зірка відвідала закритий прем'єрний показ серіалу "Пем і Томмі", який розповідає про шлюб та витік скандального домашнього відео Памели Андерсон та її першого чоловіка Томмі Лі. Тоді для заходу дівчина вибрала яскраво-рожевий костюм.

Ешлі Робертс / Getty Images

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