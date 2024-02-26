Має стильний вигляд: Тімоті Шаламе у шкіряному луку від Prada презентував фільм "Дюна" у Нью-Йорку

28-річний актор весь у шкірі з'явився на прем'єрному показі сиквелу.

У Нью-Йорку відбулася прем'єра довгоочікуваного науково-фантастичного фільму "Дюна: Друга частина". Головна зірка стрічки Тімоті Шаламе обрав для своєї появи стильний аутфіт від Prada.

Тімоті Шаламе / Фото: Associated Press

На ньому був карамельний світшот із накладною кишенею, чорні штани і чорні туфлі. Свій образ Тімоті доповнив чорними сонцезахисними окулярами.

Тімоті Шаламе / Фото: Associated Press

Шаламе був у хорошому настрої, він мило усміхався фотографам і всім присутнім на заході.

Тімоті Шаламе / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Тімоті Шаламе на прем'єрі сімейного фентезі "Вонка" постав у стильному шкіряному луку від бренду Tom Ford і пітонових туфлях.

Про фільм:

Головний герой культової стрічки Пол Атрід (Тімоті Шаламе) разом зі своєю коханою Чані (Зендея) та армією фрименів вирушає в міфічну подорож, щоб помститися змовникам, які вбили його родину. На нього чекають випробування та нелегкі шляхи до досягнення цілі.

В український прокат "Дюна: Друга частина" вийде 29 лютого.

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