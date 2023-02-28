Важливий день: зірка "Друзів" Кортні Кокс отримала зірку на Алеї слави у Голлівуді

Акторка стала 2750 зіркою, удостоєною цієї честі.
58-річна акторка Кортні Кокс, яка прославилася завдяки ролі Моніки Геллер у серіалі "Друзі", офіційно приєдналася до знаменитостей, чиє ім'я увіковічнено на Алеї слави в Голлівуді.
Для заходу Кортні обрала total black look, в якому поєднала довгу спідницю з плісуванням та люрексом, кофту, черевики на підборах і чорне класичне пальто.
Також вона одягла кілька золотих прикрас, зробила лаконічний макіяж та манікюр у молочному відтінку.
Підтримати акторку прийшли її друзі та близькі, серед яких були колеги з серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон та Ліза Кудроу, а також давня подруга - акторка Лора Дерн.
Дженніфер з хвилюванням спостерігала за церемонією відкриття зірки.
Також перед камерами постала 18-річна дочка Кортні - Коко Аркет.
Прийшов підтримати кохану і Джонні МакДейд — учасник гурту Snow Patrol, з яким акторка у стосунках від 2013 року.
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