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Вболівала щосили: Тейлор Свіфт вперше помітили з новим бойфрендом на спортивному матчі

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Вболівала щосили: Тейлор Свіфт вперше помітили з новим бойфрендом на спортивному матчі

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Нарешті зірки припинили ховатися від публіки.

Співачка Тейлор Свіфт закрутила новий роман, її обранцем став гравець в американський футбол Тревіс Келс. Попри чутки про початок стосунків, разом на публіці вони не з'являлися і, згідно з виданням Daily Mail, спілкуються відносно недавно.

Тейлор Свіфт / © Associated Press
Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Однак під час футбольного матчу НФЛ "Канзас-Сіті Чіфс" проти "Чикаго Беарс" Тейлор ненароком розставила всі крапки над і, оскільки відвідала спортивний матч, активно вболівала за Тревіса на трибунах у VIP-ложі поряд з його родиною і, зокрема, мамою — Донною.

Тейлор Свіфт та мама її бойфренда / © Associated Press
Тейлор Свіфт та мама її бойфренда / Фото: Associated Press

На гру Тейлор прийшла в білому топі на ґудзиках від Doen, чорних коротких шортах та двокольоровій куртці New Era.

Тейлор Свіфт та мама її бойфренда / © Associated Press
Тейлор Свіфт та мама її бойфренда / Фото: Associated Press

Волосся співачка розпустила, а на губи нанесла свою улюблену червону помаду.

Тейлор Свіфт / © Associated Press
Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press
Тейлор Свіфт / © Associated Press
Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Пізніше спортивний ведучий Джарред Пейтон зазнімкував, як пара залишає стадіон Arrowhead.

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Дата публікації
Перегляди
479
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