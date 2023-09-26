Вболівала щосили: Тейлор Свіфт вперше помітили з новим бойфрендом на спортивному матчі

Нарешті зірки припинили ховатися від публіки.
Співачка Тейлор Свіфт закрутила новий роман, її обранцем став гравець в американський футбол Тревіс Келс. Попри чутки про початок стосунків, разом на публіці вони не з'являлися і, згідно з виданням Daily Mail, спілкуються відносно недавно.
Однак під час футбольного матчу НФЛ "Канзас-Сіті Чіфс" проти "Чикаго Беарс" Тейлор ненароком розставила всі крапки над і, оскільки відвідала спортивний матч, активно вболівала за Тревіса на трибунах у VIP-ложі поряд з його родиною і, зокрема, мамою — Донною.
На гру Тейлор прийшла в білому топі на ґудзиках від Doen, чорних коротких шортах та двокольоровій куртці New Era.
Волосся співачка розпустила, а на губи нанесла свою улюблену червону помаду.
Пізніше спортивний ведучий Джарред Пейтон зазнімкував, як пара залишає стадіон Arrowhead.
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