Шоу-бізнес
281
1 хв

Вбралася "дівчиною Бонда": Кім Кардашян у гламурному фіолетовому вбранні прийшла на 70-річчя своєї мами

Зірка реаліті відтворила культовий образ із фільму.

Юлія Каранковська
Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Минулими вихідними американська бізнесвумен і засновниця найпопулярнішого реаліті сучасності — Кріс Дженнер — відсвяткувала з розмахом своє 70-річчя. На свято жінки завітали п’ять її доньок та особливу увагу привернула Кім Кардашян, адже постала у кастомному вбранні від Модного дому Balmain.

Вечірка відбувалася в маєтку мільярдера Джеффа Безоса і його нової дружини Лорен Санчес вартістю 175 мільйонів доларів у Беверлі-Гіллз, і Кім вирішила відповідати не лише місцю, а й події.

Її вбрання було омажем на культовий образ Голлі Беррі з фільму «Помри, але не зараз» — однієї з частин франшизи про Джеймса Бонда.

Річ у тім, що темою вечірки була ця франшиза про агента 007. Лук складався з топа з тонкими бретельками на спині, а також довгої спідниці.

Волосся Кім уклала у високу зачіску в стилі випускниці, зробила яскравий макіяж, а також додала до ансамблю лаконічні сережки з діамантами.

Однак це вбрання Кардашян було таким тісним, що їй було важко в ньому ходити. На одному з відео, які вона опублікувала в Instagram, видно, що знаменитість пересувалася маленькими кроками.

Розкішні образи Кім Кардашян (20 фото)

281
