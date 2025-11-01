ТСН у соціальних мережах

Вбралася феєю Дінь-Дінь: Періс Гілтон з’явилася на вечірці в неоново-салатовому костюмі

Яскраве вбрання зірки мало милий і дуже гламурний вигляд.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Періс Гілтон

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон відвідала щорічну вечірку на честь Геловіна, яка відбулася 31 жовтня в Лос-Анджелесі. Зірка вбралася для свята в одну з найвпізнаваніших мультяшних фей — Дінь-Дінь з мультфільму Волта Діснея «Пітер Пен».

Голлівудська білявка вклала своє довге волосся у високу зачіску, зробила яскравий макіяж, а також вбралася в неоново-салатове вбрання, майже як у мультяшки. На Періс був корсет зі стразами та мініспідниця з нерівним подолом, що нагадувала пелюстки квітки. Її лук також доповнили салатові аксесуари: високі рукавички, окуляри, пухнаста сумка і чоботи, теж всипані стразами. Гламуру цьому образу додали невеличкі крила на спині.

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Нагадаємо, що також дуже креативний костюм на Геловін представила супермодель Гайді Клум. Зірка з’явилася перед гостями в образі Медузи, а її чоловік Том Кауліц був одягнений у костюм кам’яного солдата. Це було приголомшливо.

Гайді Клум і Том Кауліц / © Associated Press

Гайді Клум і Том Кауліц / © Associated Press

