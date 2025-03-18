Вбралася в стилі хіпі: Сьюкі Вотергаус прогулялася Нью-Йорком без Паттінсона

Співачка та акторка Сьюкі Вотергаус, яка також є дружиною відомого актора Роберта Паттінсона, відвідала Нью-Йорк. Вона потрапила під приціл папараці, коли йшла вулицею в районі Трайбека. Коханого з нею не було.

Вигляд вона мала під час прогулянки стильний, а образ підібрала у стилі хіпі, оскільки поєднувала лаконічний топ, теракотові штани та замшеві чоботи з пензликами. Також на Сьюкі було оверсайз пальто з ґудзиками та об'ємним хутром усередині. На плечі вона несла велику темну сумку-хобо, а на очі одягла сонцезахисні окуляри.

Сьюкі Вотергаус / Фото: Getty Images

Такі луки у стилі хіпі Сьюкі дуже любить і часто носить. Вона з'являлася у них у повсякденному житті, а також неодноразово виступала на сцені під час своїх концертів.

Сьюкі Вотергаус на сцені під час концерту / Фото: Getty Images

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