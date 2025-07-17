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- Шоу-бізнес
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Вбралися в історичні костюми: Катерина Бужинська показала нові сімейні фото з відпочинку
Співачка разом із чоловіком та дітьми приміряла історичні вбрання.
Катерина Бужинська поділилася в Instagram цікавими сімейними світлинами з відпочинку.
Артистка разом із чоловіком Дімітаром Стойчевим і дітьми-двійнятами Катеринкою і Дмитриком перевтілилися у героїв історичного роману. Вони одягли вбрання у стилі аристократії XVIII–XIX століття і зробили пам’ятне фото.
Катерина постала в образі прекрасної леді у небесно-блакитній пишній сукні з мереживним корсетом. Аутфіт вона доповнила блакитним капелюхом із квіткою, перловим намистом і рукавичками. Чоловік позував в образі імператорського генерала — у білій парадній уніформі із золотими акцентами, еполетами і з шаблею в руці.
Дмитрик був маленьким принцем у світло-блакитному мундирі з золотим декором і еполетами та в трикутному капелюсі із золотим декором. У руці він тримав шаблю. А Катеринка постала в образі принцеси у повітряній блакитній сукні з блискітками і білих рукавичках без пальців. Її голову прикрашала діадема, а на шиї було перлинне намисто. Лук завершила біла мереживна парасолька.
«Я думаю всі пам’ятають, як колись в юності на відпочинку сімʼї робили фото на пам’ять в історичних костюмах. Для дітей це радість і забава. Ці спогади залишаються теплими і яскравими у серці назавжди. Це створює особливу атмосферу єдності і радості, а також дарує незабутні миті щастя та веселощів, які залишаться у пам’яті на багато років. Як ми вам?» — підписала знімки артистка.
Нагадаємо, Катерина Бужинска продемонструвала літній аутфіт у вбранні з квітковим принтом і сумкою Saint Laurent.