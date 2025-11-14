- Дата публікації
Вбралися всі в один колір: Шакіра вийшла із синами у світ і викликала багато позитивних емоцій у фанатів
Вона показала публіці своїх синів-красенів. Хлопчики дуже схожі на свою маму-суперзірку.
48-річна Шакіра відвідала прем’єру мультфільму «Зоотрополіс 2» у Лос-Анджелесі з синами від колишнього бойфренда — футболіста Жерара Піке.
Співачка вирішила вбратися з дітьми в однакові образи — вони всі були вбрані в лавандовий колір. Шакіра була в гарній сукні-водолазці з довгими рукавами, яку також прикрашали атласні рюші на спідниці та високий розріз, що демонстрував її ноги, і босоніжки з Х-подібними ремінцями.
Сини Шакіри Мілан і Саша були в однакових костюмах, які одягли в поєднанні з білими сорочками, кедами та оксамитовими краватками-метеликами.
Синів співачка дуже любить одягати однаково і раніше неодноразово це демонструвала. На початку року вона взяла їх на червону доріжку 67-ї церемонії вручення музичних нагород «Греммі», де Мілан та Саша з’явилися у сріблястих піджаках.
Хлопчики народилися в зірки у стосунках із футболістом Жераром Піке. Вони познайомилися 2010 року на зніманнях її кліпу і в результаті почали зустрічатися, і їхній роман одразу привернув увагу преси через 10-річну різницю у віці. Влітку 2022 року стало відомо, що пара розлучилася через зради Піке.