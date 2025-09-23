Вбрання, яке варто взяти на замітку: Нікі Гілтон показала ідеальний осінній образ

Нікі Гілтон / © Getty Images

Молодша сестра Періс Гілтон — світська левиця і відома модниця Нікі Гілтон — завітала до Лондона. Вона прилетіла на Тиждень моди, що відбувався у столиці Великої Британії від 18 до 22 вересня і відвідала показ бренду Burberry.

Гілтон одягла на захід ідеальне осіннє вбрання, яке підійде для багатьох випадків: робочих буднів, зустрічі з подругами чи прогулянки осіннім містом. Сама мільйонерка вбралася так на світський захід.

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі одягла базовий тренч сірого відтінку, яким славиться бренд Burberry, а також чорний топ з круглим вирізом, мініспідницю зі складками в культовий картатий принт, а також щільні колготки і ботильйони. Волосся Гілтон розпустила, зробила ніжний макіяж і одягла прикраси від свого бренду.

Також у вересні Нікі з’явилася на церемонії премії Fashion Media Awards журналу The Daily Front Row у Нью-Йорку, де продемонструвала сукню на одне плече від Oscar de la Renta, а також на показі бренду Michael Kors на сезон весна-літо 2026 року, що відбувся в межах Тижня моди в Нью-Йорку.

Нікі Гілтон в Oscar de la Renta / © Associated Press

Нікі Гілтон у Michael Kors / © Associated Press