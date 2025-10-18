- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 339
- Час на прочитання
- 1 хв
Вбрання підвело: з моделлю стався конфуз на подіумі Victoria's Secret Fashion Show 2025
Попри неприємність, дівчина не розгубилася і продовжила своє дефіле.
24-річна американська модель Девін Гарсія брала участь у показі Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Вона продемонструвала на подіумі кілька розкішних і красивих вбрань, і одне з них — ніжний пеньюар і накидка рожевого відтінку з невеликим градієнтом.
Однак під час дефіле трапився невеликий конф — її довга накидка заплуталася об підбори босоніжок і моделі довелося зупинитися і виправити це, адже вона могла впасти.
На цих фото можна побачити, як це сталося:
Але Девін не розгубилася і швидко виправила ситуацію та продовжила гарно дефілювати. Потім вона продемонструвала ще один образ у рожевому вбранні, в якому була схожа на райську птаху.