ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
339
Час на прочитання
1 хв

Вбрання підвело: з моделлю стався конфуз на подіумі Victoria's Secret Fashion Show 2025

Попри неприємність, дівчина не розгубилася і продовжила своє дефіле.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Девін Гарсія

Девін Гарсія / © Associated Press

24-річна американська модель Девін Гарсія брала участь у показі Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Вона продемонструвала на подіумі кілька розкішних і красивих вбрань, і одне з них — ніжний пеньюар і накидка рожевого відтінку з невеликим градієнтом.

Девін Гарсія / © Associated Press

Девін Гарсія / © Associated Press

Однак під час дефіле трапився невеликий конф — її довга накидка заплуталася об підбори босоніжок і моделі довелося зупинитися і виправити це, адже вона могла впасти.

На цих фото можна побачити, як це сталося:

Девін Гарсія / © Getty Images

Девін Гарсія / © Getty Images

Девін Гарсія / © Getty Images

Девін Гарсія / © Getty Images

Але Девін не розгубилася і швидко виправила ситуацію та продовжила гарно дефілювати. Потім вона продемонструвала ще один образ у рожевому вбранні, в якому була схожа на райську птаху.

Девін Гарсія / © Associated Press

Девін Гарсія / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
339
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie