Вбрання підвело: з моделлю стався конфуз на подіумі Victoria's Secret Fashion Show 2025

24-річна американська модель Девін Гарсія брала участь у показі Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Вона продемонструвала на подіумі кілька розкішних і красивих вбрань, і одне з них — ніжний пеньюар і накидка рожевого відтінку з невеликим градієнтом.

Однак під час дефіле трапився невеликий конф — її довга накидка заплуталася об підбори босоніжок і моделі довелося зупинитися і виправити це, адже вона могла впасти.

На цих фото можна побачити, як це сталося:

Але Девін не розгубилася і швидко виправила ситуацію та продовжила гарно дефілювати. Потім вона продемонструвала ще один образ у рожевому вбранні, в якому була схожа на райську птаху.