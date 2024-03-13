Вбрання зі змістом: Анджеліна Джолі вперше створила сукню для церемонії "Оскар"

Зазвичай Джолі сама є гостею на подібних церемоніях, але цього разу вона була причетною до "Оскара" зовсім інакше.

Акторка Анджеліна Джолі, яка тільки торік запустила свій бренд Atelier Jolie, дебютувала як дизайнерка. Вона створила вбрання для 96-ї церемонії вручення премії "Оскар".

Першу сукню Джолі пошила для американської журналістки й письменниці Сулейки Джауад, яка з'явилася в ній на червоній доріжці церемонії. Вона також є дружиною п'ятиразового лауреата "Греммі" Джона Батіста та двічі перемогла лейкемію. Анджеліна надихнулася жінкою і запропонувала їй стати першою, хто одягне оригінальний виріб від її бренду.

Джолі створила для Джауад сукню з плісованої тканини сірого відтінку, ззаду на якій зображений малюнок художника Чеза Геста – це портрет чоловіка Сулейки, який диригує його першою симфонією.

Сулейка Джауад і Джон Батіст / Фото: Associated Press

Сукня створена зі стовідсоткового шовку та інших вінтажних матеріалів. Вона мала також неглибоке декольте, підкреслену талію і рукави "флатер".

Сулейка Джауад і Джон Батіст / Фото: Associated Press

Цей малюнок був обраний для декору сукні, оскільки пісня It Never Went Away з документального фільму "Американська симфонія" була номінована на "Оскар". Слова й музику до твору написали Джон Батіст і Ден Вілсон. У фільмі розповідається про рік життя музиканта Джона Батіста, його музичну кар'єру та боротьбу його дружини з лейкемією.

Сулейка Джауад і Джон Батіст / Фото: Associated Press

"Я глибоко захоплююся Сулейкою і тим, як вона проживає своє життя – як вона зустрічає труднощі з силою та грацією. Вона – блискуча творча сила, яка надихає всіх, хто її знає. Я б одягла її на всі випадки життя: річ не в сукні, а в тому, що будь-який одяг є продовженням людини", – сказала Джолі виданню Vogue.

Джолі хотіла, щоб сукня включала намальовані від руки принти, які нагадують фільм, тому на сукні й зображений Батист, що диригує оркестром.

"Я використав техніку малювання, яка добре відома в Японії: вона називається сумі-е, і це стародавній спосіб малювання тушшю сумі", – розповів художник Чез Гест.

Для Геста це був цікавий виклик і підхід до роботи: художник звик малювати на полотнах, а не на одязі.

"Я не був знайомий з розписом по шовку і нервував, бо не хотів зіпсувати, – каже він. – Але я увімкнув музику Джона і не думав, а йшов з повним натхненням та рухався так швидко, як міг".

"Анджеліна хотіла, щоб це був не просто приголомшливий одяг, а наповнений душею і змістом. Це був такий унікальний підхід до моди", – сказала про сукню Сулейка Джауад.

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