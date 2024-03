Вбрання зі змістом: Анджеліна Джолі вперше створила сукню для церемонії "Оскар"

Акторка Анджеліна Джолі, яка тільки торік запустила свій бренд Atelier Jolie, дебютувала як дизайнерка. Вона створила вбрання для 96-ї церемонії вручення премії "Оскар".

Першу сукню Джолі пошила для американської журналістки й письменниці Сулейки Джауад, яка з'явилася в ній на червоній доріжці церемонії. Вона також є дружиною п'ятиразового лауреата "Греммі" Джона Батіста та двічі перемогла лейкемію. Анджеліна надихнулася жінкою і запропонувала їй стати першою, хто одягне оригінальний виріб від її бренду.

Джолі створила для Джауад сукню з плісованої тканини сірого відтінку, ззаду на якій зображений малюнок художника Чеза Геста – це портрет чоловіка Сулейки, який диригує його першою симфонією.

Сулейка Джауад і Джон Батіст / Фото: Associated Press

Сукня створена зі стовідсоткового шовку та інших вінтажних матеріалів. Вона мала також неглибоке декольте, підкреслену талію і рукави "флатер".

Сулейка Джауад і Джон Батіст / Фото: Associated Press

Цей малюнок був обраний для декору сукні, оскільки пісня It Never Went Away з документального фільму "Американська симфонія" була номінована на "Оскар". Слова й музику до твору написали Джон Батіст і Ден Вілсон. У фільмі розповідається про рік життя музиканта Джона Батіста, його музичну кар'єру та боротьбу його дружини з лейкемією.

Сулейка Джауад і Джон Батіст / Фото: Associated Press

"Я глибоко захоплююся Сулейкою і тим, як вона проживає своє життя – як вона зустрічає труднощі з силою та грацією. Вона – блискуча творча сила, яка надихає всіх, хто її знає. Я б одягла її на всі випадки життя: річ не в сукні, а в тому, що будь-який одяг є продовженням людини", – сказала Джолі виданню Vogue.

Джолі хотіла, щоб сукня включала намальовані від руки принти, які нагадують фільм, тому на сукні й зображений Батист, що диригує оркестром.

"Я використав техніку малювання, яка добре відома в Японії: вона називається сумі-е, і це стародавній спосіб малювання тушшю сумі", – розповів художник Чез Гест.

Для Геста це був цікавий виклик і підхід до роботи: художник звик малювати на полотнах, а не на одязі.

"Я не був знайомий з розписом по шовку і нервував, бо не хотів зіпсувати, – каже він. – Але я увімкнув музику Джона і не думав, а йшов з повним натхненням та рухався так швидко, як міг".

"Анджеліна хотіла, щоб це був не просто приголомшливий одяг, а наповнений душею і змістом. Це був такий унікальний підхід до моди", – сказала про сукню Сулейка Джауад.

