Вбрання підвело: наречена Джеффа Безоса з'явилася на заході в пом'ятих штанах

54-річна Лорен Санчес — наречена американського мільярдера Джеффа Безоса — відвідала саміт Forbes Power Women's Summit 2024, що відбувся 11 вересня у Нью-Йорку.

Жінка одягла на цей захід білосніжний штанний костюм, який поєднала з білим топом в білизняному стилі. Жакет костюма був приталений і застібався на один ґудзик, а ось штани були прямими та однотонними.

Проте вбрання трохи підвело жінку, оскільки сильно пом'ялося. Особливо заломи тканини було помітно на рукавах та штанах.

Лорен Санчес / Фото: Getty Images

На своїй сторінці в Instagram Лорен показала деякі моменти того дня.

Саміт вона відвідала, оскільки написала дитячу книжку The Fly Who Flew і займається її просуванням.

Від того часу, як 2019 року стало відомо про її роман з Джеффом, колишня журналістка поступово стала однією з найвідоміших особистостей у світі - у неї з'являється безліч друзів-знаменитостей, вона відвідує важливі заходи зі своїм нареченим-мільярдером і навіть позувала для Vogue. Наприклад, кількома днями раніше, цього тижня, Лорен відвідала третю щорічну вечерю "Турбота про жінок", організовану фондом Kering. Захід відбувся у Нью-Йорку, а вона сяяла на ньому у сукні з "голим" ефектом від бренду Oscar De La Renta.

Лорен Санчес / Фото: Associated Press

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