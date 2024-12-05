Вбрання від Chanel не знімає: донька Джонні Деппа відвідала прем'єру фільму-жахів у Лондоні

Її вбрання було у ретроестетиці, а доповнила вона його масивними прикрасами.

25-річна акторка та модель Лілі-Роуз — дочка відомих акторів Джонні Деппа та Ванесси Параді — з'явилася на прем'єрі "Носферату" — американського готичного фільму жахів Роберта Еггерса. Дівчина зіграла у цій картині одну з головних ролей, тому на заході до неї було прикуто багато уваги публіки та преси.

Лілі-Роуз одягла на червону доріжку вбрання від Chanel з колекції от-кутюр осінь-зима 2019. Це був сірий костюм, створений у ретро-стилістиці, що включає жакет з рукавами три чверті та широку спідницю зі складками.

У жакета був також великий комір, а доповнила вона його досить масивними прикрасами, сережками і чорними туфлями на підборах. На обличчі у Депп був макіяж у коричневій гамі, а волосся вона уклала в легку голлівудську хвилю на один бік.

Лілі-Роуз Депп / Фото: Associated Press

Також цей захід відвідала колега Лілі-Роуз з фільму – британська акторк Емма Коррін. Вона одягла абсолютно прозору сукню від бренду Alexander McQueen, створену для колекції весна-літо 2025. Емма сфотографувалася разом з Депп.

Лілі-Роуз Депп та Емма Корін / Фото: Associated Press

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