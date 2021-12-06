Вбрання від улюбленої дизайнерки герцогині Кембриджської: Кейт Бекінсейл на кінопремії в Лондоні

Сукня чудово сиділа на стрункій фігурі знаменитої акторки.
Акторка Кейт Бекінсейл відвідала 24-у Премію британського незалежного кіно (British Independent Film Awards). Захід відбувався у Old Billingsgate у Лондоні, а зірка сяяла на червоній доріжці в елегантній білій сукні від улюбленого бренду герцогині Кембридської Jenny Packham із колекції Pre Fall 2021.
Образ акторки складався з довгої сукні, яку прикрашали розшиті сріблястим камінням рукави та накидка-кейп. Також образ доповнили висока зачіска із чорним бантом, високі сріблясті босоніжки, чорний манікюр та невеликий оксамитовий клатч із застібкою у вигляді банта. У вухах Кейт виблискували великі сережки з діамантами.
Кінопремію, яку відвідала зірка, було засновано 1998 року за ініціативи продюсера Елліота Гроува, в межах проведеного під його патронажем Кінофестивалю Raindance, для представників британського незалежного кіно.
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