Вбрання від улюбленої дизайнерки герцогині Кембриджської: Кейт Бекінсейл на кінопремії в Лондоні

Вбрання від улюбленої дизайнерки герцогині Кембриджської: Кейт Бекінсейл на кінопремії в Лондоні

Сукня чудово сиділа на стрункій фігурі знаменитої акторки.

Акторка Кейт Бекінсейл відвідала 24-у Премію британського незалежного кіно (British Independent Film Awards). Захід відбувався у Old Billingsgate у Лондоні, а зірка сяяла на червоній доріжці в елегантній білій сукні від улюбленого бренду герцогині Кембридської Jenny Packham із колекції Pre Fall 2021.

Кейт Бекінсейл / Getty Images

Образ акторки складався з довгої сукні, яку прикрашали розшиті сріблястим камінням рукави та накидка-кейп. Також образ доповнили висока зачіска із чорним бантом, високі сріблясті босоніжки, чорний манікюр та невеликий оксамитовий клатч із застібкою у вигляді банта. У вухах Кейт виблискували великі сережки з діамантами.

Кейт Бекінсейл / Getty Images

Кінопремію, яку відвідала зірка, було засновано 1998 року за ініціативи продюсера Елліота Гроува, в межах проведеного під його патронажем Кінофестивалю Raindance, для представників британського незалежного кіно.

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