Вбрання з серцем, піджак із калиною і мінісукня з декольте: ефектні образи на б'юті-івенті в Києві

Гості б'юті-презентації продемонстрували гарні луки.
У Києві, в павільйоні "Троянда", відбулася презентація першого в Україні шимерного парфума для волосся від нового українського бренду доглядової косметики WOW&LOVE. Редакція Леді.ТСН.ua побувала на івенті і ділиться з вами добіркою найефектніших образів учасників б'юті-свята.
Засновники бренду – Олександр Шевченко та Олексій Балуєв – з'явилися на заході в елегантних луках.
Олександр постав у стильному чорному піджаку від українського бренду Jjsquee, декорованому рухливими елементами з червоними намистинами у вигляді кетягів калини, в чорній футболці, штанях і туфлях.
На Олексієві були чорний смокінг, біла сорочка, червоний шовковий камербанд, чорні штани й лаковані туфлі.
Раціональна стилістка Ірена Вінцюк, яка стала обличчям одного з ароматів під назвою NOEL, продемонструвала ефектний образ з ніг до голови від українських брендів. На ній був чорний кардиган і чорний топ із червоним обʼємним серцем від W8Less, чорна спідниця L'eskizzo, капронові колготи в гороховий принт і червоні лаковані туфлі від Kachorovska.
Аутфіт Ірена доповнила гарною зачіскою з локонами, макіяжем із чорними стрілками, червоним манікюром, довгими сережками та чорним клатчем від бренду Verdoni.
Блогерка Ольга Фільова, яка в колаборації з брендом розробила один з ароматів для лінійки, з'явилася у вечірній оксамитовій сукні максі з короткими рукавами і мереживним ліфом, а також у мереживних рукавичках.
На шиї у неї була мереживна стрічка-чокер, а у вухах – грайливі перлинні сережки. Укладання з мокрим ефектом і макіяж смокі-айс із персиковими тінями та червоною помадою гармонійно завершили лук блогерки.
А справжньою королевою івенту була неймовірна дреґквін Divas Milk, яка за вечір продемонструвала аж три аутфіти.
Спочатку Divas Milk розважала гостей своїм співом, дефілюючи на сцені в червоно-чорній довгій сукні на затин із блискітками, широкими рукавами і поясом.
Потім вона похизувалася стрункими ногами в чорній мінісукні з глибоким декольте, прикрашеній стразами.
А ближче до завершення вечора зірка сяяла в чорно-білій сукні по фігурі з леопардовим принтом і високими розрізами.
Кожен образ дреґквін комбінувала з чорними стрипами, розкішними прикрасами, елегантною високою зачіскою, яскравим макіяжем і довгим манікюром.
На заході панувала гарна романтична атмосфера, наповнена магією любові та ароматами шимерних парфумів. Гості насолоджувалися драйвовим виступом шоубалету, прекрасним співом дреґквін, різними інтерактивами та приємним спілкуванням.
А щасливчикам, яким вдалося знайти "свою другу половинку" та скласти ціле серце, бренд подарував по одному з чотирьох ароматів презентованої лінійки парфумів.
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