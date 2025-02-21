Вбрання з серцем, піджак із калиною і мінісукня з декольте: ефектні образи на б'юті-івенті в Києві

У Києві, в павільйоні "Троянда", відбулася презентація першого в Україні шимерного парфума для волосся від нового українського бренду доглядової косметики WOW&LOVE. Редакція Леді.ТСН.ua побувала на івенті і ділиться з вами добіркою найефектніших образів учасників б'юті-свята.

Засновники бренду – Олександр Шевченко та Олексій Балуєв – з'явилися на заході в елегантних луках.

Аліна Онопа, Ірена Вінцюк, Олександр Шевченко, Олексій Балуєв, Анна Луценко, Людмила Гріцфельдт / Фото Альони Мартиненко

Олександр постав у стильному чорному піджаку від українського бренду Jjsquee, декорованому рухливими елементами з червоними намистинами у вигляді кетягів калини, в чорній футболці, штанях і туфлях.

Олександр Шевченко / Фото Альони Мартиненко

На Олексієві були чорний смокінг, біла сорочка, червоний шовковий камербанд, чорні штани й лаковані туфлі.

Олексій Балуєв / Фото Альони Мартиненко

Раціональна стилістка Ірена Вінцюк, яка стала обличчям одного з ароматів під назвою NOEL, продемонструвала ефектний образ з ніг до голови від українських брендів. На ній був чорний кардиган і чорний топ із червоним обʼємним серцем від W8Less, чорна спідниця L'eskizzo, капронові колготи в гороховий принт і червоні лаковані туфлі від Kachorovska.

Ірена Вінцюк / Фото Альони Мартиненко

Аутфіт Ірена доповнила гарною зачіскою з локонами, макіяжем із чорними стрілками, червоним манікюром, довгими сережками та чорним клатчем від бренду Verdoni.

Ірена Вінцюк / Фото Альони Мартиненко

Ірена Вінцюк / Фото Альони Мартиненко

Блогерка Ольга Фільова, яка в колаборації з брендом розробила один з ароматів для лінійки, з'явилася у вечірній оксамитовій сукні максі з короткими рукавами і мереживним ліфом, а також у мереживних рукавичках.

Фото Альони Мартиненко

На шиї у неї була мереживна стрічка-чокер, а у вухах – грайливі перлинні сережки. Укладання з мокрим ефектом і макіяж смокі-айс із персиковими тінями та червоною помадою гармонійно завершили лук блогерки.

Фото Альони Мартиненко

А справжньою королевою івенту була неймовірна дреґквін Divas Milk, яка за вечір продемонструвала аж три аутфіти.

Divas Milk / Фото Альони Мартиненко

Спочатку Divas Milk розважала гостей своїм співом, дефілюючи на сцені в червоно-чорній довгій сукні на затин із блискітками, широкими рукавами і поясом.

Divas Milk / Фото Альони Мартиненко

Потім вона похизувалася стрункими ногами в чорній мінісукні з глибоким декольте, прикрашеній стразами.

Divas Milk / Фото Альони Мартиненко

А ближче до завершення вечора зірка сяяла в чорно-білій сукні по фігурі з леопардовим принтом і високими розрізами.

Divas Milk / Фото Альони Мартиненко

Кожен образ дреґквін комбінувала з чорними стрипами, розкішними прикрасами, елегантною високою зачіскою, яскравим макіяжем і довгим манікюром.

Олександр Шевченко, Divas Milk і Юрій Калуш / Фото Альони Мартиненко

Ірина Татаренко, Ксенія Виноградова, Ірена Вінцюк, Олександр Шевченко, Олексій Балуєв / Фото Альони Мартиненко

Олексій Балуєв, Аліна Онопа, Олександр Шевченко, Анна Луценко / Фото Альони Мартиненко

Ольга Фільова та Олексій Балуєв / Фото Альони Мартиненко

Ірена Вінцюк і Вікторія Ямайка / Фото Альони Мартиненко

Ольга Фільова та Олександр Шевченко / Фото Альони Мартиненко

На заході панувала гарна романтична атмосфера, наповнена магією любові та ароматами шимерних парфумів. Гості насолоджувалися драйвовим виступом шоубалету, прекрасним співом дреґквін, різними інтерактивами та приємним спілкуванням.

Шоубалет

А щасливчикам, яким вдалося знайти "свою другу половинку" та скласти ціле серце, бренд подарував по одному з чотирьох ароматів презентованої лінійки парфумів.

Гостя івенту з половинкою серця

Гості б'юті-презентації

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