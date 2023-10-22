Вбрання з вкраденої колекції: Дженніфер Лопес продемонструвала розкішний лук з квітами

Образ мав на фігурі зірки просто приголомшливий вигляд
54-річна акторка та попзірка Дженніфер Лопес спільно з італійським брендом Intimissimi запустила нову капсульну колекцію спідньої білизни під назвою This Is Me… Now, яка співзвучна її нещодавньому альбому.
Відсвяткувала реліз вона заходом у Лос-Анджелесі. На вечірку з нагоди запуску своєї колекції Дженніфер прийшла у розкішному комплекті від Модного дому Balmain.
Вбрання складалося з чорного вкороченого жакета, прикрашеного величезними білими квітами та мініспідниці зі складками та ґудзиками-квітами спереду.
Також вона зробила нюдовий макіяж, високу зачіску з пасмами, довгий манікюр молочного відтінку та взула чорні туфлі на високих підборах.
А от щодо вбрання Лопес, то воно було представлене Модним домом зовсім нещодавно в колекції весна-літо 2024. Однак цю колекцію світ міг так і не побачити, оскільки практично перед самим показом бренд пограбували і, за словами креативного директора бренду – модельєра Олів'є Рустена, вкрали понад 50 вбрань. В результаті дизайнер та його команда працювали день і ніч, щоб створити нові вбрання для показу менш ніж за два тижні.
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