Вчиться заощаджувати: Ембер Герд після програшу у суді купує одяг у стоковому магазині

Життя голлівудської зірки після оголошення рішення суду, відверто кажучи, дало тріщину.

Після того, як суд зобов'язав Герд виплатити Джонні Деппу компенсацію у вигляді 15 мільйонів доларів, а кінокар'єра різко пішла вниз, аж до того, що з "Аквамена" вирізали всі сцени з Ембер, їй, мабуть, довелося переглянути свій підхід до життя і до покупок.

Як повідомляє TMZ, Ембер Герд зі своєю сестрою була помічена за покупками в дисконтній мережі TJ Maxx у Нью-Йорку.

Герд та її сестра Вітні Енрікес на шопінгу в сейловому магазині наглядали білі лляні штани. Герд була зі зібраним у пучок волоссям, у білій сорочці та мішкуватих джинсах. Її образ різко відрізнявся від того, що ми звикли бачити в залі суду або на червоних доріжках.

У принципі, все це цілком зрозуміло, адже Ембер довелося визнати, що виплатити суму, призначену судом, вона не зможе. Щоправда, поки неясно, чи Депп вимагатиме від Герд повністю виплатити цю величезну суму грошей. Його адвокати натякнули, що можливо, він не вимагатиме у Герд усі гроші, адже мотивація Джонні полягала у відновленні його репутації після того, як Герд висунула звинувачення у домашньому насильстві, що дуже нашкодило його кар'єрі.

Тепер чаша терезів хитнулася в інший бік, і вже Ембер потрібно намагатися врятувати залишки репутації, що, швидше за все, вже неможливо. Актриса намагається знайти у ситуації хоч якийсь позитив. Вона каже, що, оскільки не зайнята роботою, може весь час присвятити однорічній дочці Уні.

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