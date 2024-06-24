"Вдихай": український співак презентував ліричну пісню про втрату близької людини

Український співак, виконавець композицій "Внебодим" і "Холодно" – SUROV (справжнє ім'я Олександр Суров) презентував нову пісню під назвою "Вдихай".

Це щемлива й актуальна для багатьох українців історія про втрату близької людини. Ця композиція про нестерпний біль і водночас необхідність продовжувати жити задля пам’яті про тих, чиє життя передчасно обірвалося.

"Сьогодні ми живемо в реаліях, коли українці щодня втрачають своїх рідних, близьких і коханих у війні – військових чи цивільних. Розповідь йдеться від того, кого вже з нами немає. Герой закликає близьких жити далі, вдихати це життя на повні груди, цінувати кожну мить та продовжувати щиро кохати", – розповідає артист.

У кліпі автор показав історію кохання хлопця і дівчини, їхні щасливі і тяжкі моменти разом, а також увесь відчай і душевний біль, який прийшов разом із втратою.

"Звучатиме дивно, але я маю відчуття, що ця пісня обрала мене сама. Вона наче вже "існувала" в інформаційному просторі у вигляді всіх безкінечних новин про загиблих, і я трансформував увесь цей біль у трек.

Коли я її писав, то відчував порожнечу. А коли пісня була готова, то не стримався і заплакав", – поділився SUROV.

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