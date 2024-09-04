Вдома – господиня з сокирою, на подіумі – модель на підборах: українська красуня викликала фурор у Мережі

Українська модель показала в TikTok, як рубала дерево на грядці.
У TikTok набирає популярності відео користувачки alesia_rovs, у якому вона продемонструвала два абсолютно різних образи.
У ролику дівчина, яку звати Олеся, спочатку постає на грядці на тлі прання. Одягнена вона у звичайний одяг: футболку, велосипедки та олімпійку, яку зав'язала на талії. Взута дівчина була у крокси. Волосся вона заплела у косу. Олеся з сокирою в руках рубає дерево, тримаючи його однією ногою.
Потім сільський вайб змінюється на фешнатмосферу. На відео Олеся дефілює подіумом під час Арабського тижня моди. Вона взяла участь у показі ліванського дизайнера Jean Louis Sabaji, який створив колекцію весна-літо 2023, розроблену спільно з Mattel (коли тренд барбікор заполонив увесь світ).
@alesia_rovs
Дві особистості♬ оригінальний звук - Віка Бакалова
Красуня з'явилася у чорній асиметричній сукні, прикрашеній на подолі і рукаві рожевими аплікаціями. Вбрання чудово підкреслило її струнку фігуру. Аутфіт моделі доповнили босоніжки на підборах і високий хвіст.
Користувачі Мережі у захваті від такого перевтілення Олесі.
"Українка", "Вся суть української жінки в одному відео", "Потужна українська жінка", "Хто ще не знає про винятковість української жінки – повинен це побачити", "Це настільки контрастне відео, що воно шикарне!", "Це круто, що є різні сторони життя, різноманіття і дім, де на тебе чекають і тобі там добре", "Це не дві особистості, а обʼєм і глибина однієї", "Все може українська жінка", – написали вони у коментарях.
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