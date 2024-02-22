Вдома у Дженніфер Еністон: акторка показала свій розкішний маєток

Акторка Дженніфер Еністон запросила шанувальників до свого маєтку у Лос-Анджелесі вартістю 21 мільйон доларів.

Знаменитість опублікувала кадри у своєму Instagram і показала величезну вбиральню в маєтку в Бель-Ейр, про яку мріє безліч дівчат.

Дженніфер Еністон володіє будинком з приголомшливим видом від 2011 року і лише зрідка показує свій житловий простір, тому шанувальники були раді зазирнути всередину її власної вбиральні.

Фотографії, які Дженніфер опублікувала в Instagram зі свого гігантського залу, коли вона готувалася до участі у церемонії вручення премії Choice Awards 2024. До світського виходу Джен готувалася у супроводі команди та свого перукаря Кріса МакМіллана.

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Два помічники допомагали їй взути пару чорних туфель з ремінцями підібраних до її маленької чорної сукні. Також зірка показала своїх домашніх вихованців.

На церемонії Еністон вручала нагороду своєму колезі Адаму Сендлеру у номінації "Народна ікона". Церемонія відбулася 18 лютого у Санта-Моніці.

Дженніфер Еністон та Адам Сендлер / Фото: Getty Images

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