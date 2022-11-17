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Вдягла блейзер на голе тіло: Джордан Данн сяяла на церемонії GQ

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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1281
Час на прочитання
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Вдягла блейзер на голе тіло: Джордан Данн сяяла на церемонії GQ

Джордан Данн / Фото: Getty Images

У Лондоні відбулася церемонія GQ Men of the Year, яку відвідало багато зіркових гостей.

Серед них була модель Джордан Данн. 32-річна манекенниця прибула на захід у молочно-білому блейзері, який одягла на голе тіло, і білих широких штанах зі стрілками з осінньо-зимової колекції BOSS сезону 2022, і доповнила аутфіт гостроносими туфлями-човниками. У Джордан було лаконічне укладання і вона зробила макіяж у теплих бежевих відтінках. Схоже, позувала фотографам модель біля входу до будівлі, де відбувалася церемонія нагородження премій, оскільки сек'юріті тримав над головою моделі парасольку.

Джордан Данн / © Getty Images
Джордан Данн / Фото: Getty Images

На цій самій церемонії з'явилася і південноафриканська модель Кендіс Свейнпоул, вона, до речі, також обрала костюм для свого виходу, але тільки чорного кольору і в сріблясту смужку.

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Дата публікації
Перегляди
1281
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