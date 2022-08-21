Вдягла кумедні штани і пішла на шопінг: що робила Дженніфер Гарнер у день весілля колишнього з Лопес

Бен Аффлек стверджує, що вони з колишньою дружиною та матір'ю його трьох дітей Дженніфер Гарнер найкращі друзі. Проте запрошення на весілля колишнього Гарнер проігнорувала.

Двома найбільш обговорюваними подіями після весілля Аффлека та Лопес стала відсутність на урочистості брата нареченого та його колишньої дружини.

З чуток, Кейсі Аффлек не схвалив вибору брата і пропустив церемонію під надуманим приводом — послався на невідкладні сімейні справи. А Дженніфер Гарнер, участь якої у весіллі точно обговорювалося, відхилила запрошення, пояснивши неможливість своєї присутності важливими зніманнями.

Насправді, цього дня Дженніфер зі своїм батьком та бойфрендом Джоном Міллером пішла на шопінг у супермаркет Sam's Club у Чарльстоні. Як пише TMZ, вона була дуже доброзичливою, фотографувалася з фанатами і була в хорошому настрої.

Дженніфер, яка багато зробила для порятунку Аффлека від алкогольної залежності, можна зрозуміти, тепер він не її турбота.

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