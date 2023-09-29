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Вдягла сукню без білизни: Кейт Мосс сходила на світську церемонію

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Вдягла сукню без білизни: Кейт Мосс сходила на світську церемонію

Кейт Мосс / Фото: Associated Press

Супермодель Кейт Мосс відвідала вчора церемонію Albie Awards, організовану Фондом подружжя Клуні.

49-річна Кейт продемонструвала на заході сміливий образ, одягнувши прозору шифонову сукню з коміром із рюшами та пишними рукавами три чверті під яку не стала одягати бюстгальтер.

Кейт Мосс / © Associated Press
Кейт Мосс / Фото: Associated Press

Мосс розпустила своє біляве волосся, зробила насичений макіяж очей зі стрілками і підкреслила губи нюдовою помадою. Також вона зробила червоний манікюр, одягла кілька дорогоцінних браслетів на зап'ястя та кілька каблучок. А в руках тримала золотий прямокутний клатч.

Взута Кейт була в золоті босоніжки на дуже високих підборах та платформі. А її нігті також були нафарбовані червоним лаком.

Кейт Мосс / © Associated Press
Кейт Мосс / Фото: Associated Press

Церемонію відвідали багато знаменитостей. Софія Вергара, наприклад, сяяла в пікантному корсеті та штанах-кльош, а господиня вечора – Амаль Клуні – одягла білу сукню зі шлейфом.

Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press
Джордж і Амаль Клуні / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
1036
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