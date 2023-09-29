Вдягла сукню без білизни: Кейт Мосс сходила на світську церемонію

Супермодель Кейт Мосс відвідала вчора церемонію Albie Awards, організовану Фондом подружжя Клуні.
49-річна Кейт продемонструвала на заході сміливий образ, одягнувши прозору шифонову сукню з коміром із рюшами та пишними рукавами три чверті під яку не стала одягати бюстгальтер.
Мосс розпустила своє біляве волосся, зробила насичений макіяж очей зі стрілками і підкреслила губи нюдовою помадою. Також вона зробила червоний манікюр, одягла кілька дорогоцінних браслетів на зап'ястя та кілька каблучок. А в руках тримала золотий прямокутний клатч.
Взута Кейт була в золоті босоніжки на дуже високих підборах та платформі. А її нігті також були нафарбовані червоним лаком.
Церемонію відвідали багато знаменитостей. Софія Вергара, наприклад, сяяла в пікантному корсеті та штанах-кльош, а господиня вечора – Амаль Клуні – одягла білу сукню зі шлейфом.
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