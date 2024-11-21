Вдягла сукню в горох і з величезною квіткою: Кріссі Тейген повторила лук супермоделі Алессандри Амбросіо

Ніжна та романтична сукня зовсім не підходила для осінньої погоди, але зірка вирішила на це не звертати уваги.

Відому модель Кріссі Тейген, яка також є багатодітною матір'ю, помітили в районі Іст-Віллідж, у Нью-Йорку. Красуня вийшла з машини і прямувала кудись у своїх справах.

Вона продемонструвала свої розкішні довгі та стрункі ноги у мінісукні від бренду Zimmermann. Це було вбрання білого кольору, яке прикрашав принт горох, рюші та велика квітка на грудях, спина у вбрання була відкрита.

Образ Кріссі доповнила чорними колготками, туфлями з ремінцями на підборах, а також гарними сережками. Волосся моделі було укладено в красиву романтичну зачіску.

Кріссі Тейген / Фото: Getty Images

Вартість такого вбрання складає 1 850 доларів, але Кріссі не єдина зірка, яка полюбила цю сукню. Так само одягала бразильська супермодель Алессандра Амбросіо, яка прославилася на весь світ співпрацею з брендом Victoria's Secret. Минулого місяця вона одягла цю сукню в горох на вечірку в Лос-Анджелесі.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

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