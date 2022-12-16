Вдягла вбрання в романтичному стилі: Ель Феннінг відвідала прем'єру фільму, де зіграв Бред Пітт

Вінтаж став дуже популярним серед голлівудських зірок і цього разу не встояла перед подібним вбранням і Ель.

У Каліфорнії відбулася прем'єра фільму "Вавілон", режисера Дем'єна Шазелла. Головні ролі у картині виконали Бред Пітт та Марго Роббі. Він став одним із найбільш обговорюваних цього року, оскільки зібрав досить зіркових акторів.

Серед гостей заходу була актриса Ель Фаннінг. 24-річна дівчина вийшла на червону доріжку у чорній легкій вінтажній сукні романтичного стилю від бренду Alexander McQueen. Вбрання трохи нагадувало ампірні сукні, але було значно цікавішим, адже одна його бретелька виконана в стилі флотер, а інша в простому дизайні. Поділ сукні був трохи розкльошеним і мав невеликий шлейф.

Образ Ель доповнила яскравою помадою та декількома прикрасами.

Ель Феннінг / Фото: Getty Images

А ось зірка цієї картини – Марго Роббі – обрала для прем'єри сміливий образ від бренду Alaia незвичайного дизайну.

А ось що стосується самого фільму, то він розповість про "золоту еру" Голлівуду 1920-х років і момент переходу від німого кіно до звукового.

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