Вдягнув білу футболку та кардиган: зірка "Останні з нас" Педро Паскаль на червоній доріжці

У п'ятницю, 31 березня, у Голлівуді відбулася вечірка та показ третього сезону серіалу "Мандалорець" — спін-оффу "Зоряних війн". Серед гостей заходу була зірка шоу – 48-річний чилійсько-американський актор Педро Паскаль.

У серіалі Педро виконав головну роль мисливця за головами Мандалорця. Його персонаж особливо сподобався глядачам, тому до нього було багато інтересу на заході.

Паскаль вибрав для своєї появи на публіці просту білу футболку, теплий кардиган та штани оливкового кольору. Також він взув черевики та надів окуляри для зору.

Педро Паскаль / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що окрім "Мандалорця" актор зовсім нещодавно завірусився завдяки іншому проєкту — мінісеріалу "Останні з нас", заснованому на культовій комп'ютерній грі 2013 року The Last of Us. За деякими даними, Паскаль отримав 600 тисяч доларів за один епізод, що зробило його одним із найоплачуваніших зірок американського телебачення.

