"Вечір свічок і обіймів": Катя Осадча замилувала знімком зі своїми синами

Катя Осадча опублікувала в Instagram милу світлину зі своїми меншими синами – Івасиком і Данилком. Зіркова мама тримає своїх малюків на руках і обіймає їх. На столі горить свічка.

Саме так ведуча провела сьогоднішній вечір, коли після масованої ракетної атаки росіян на Україну влада попросила громадян обмежити споживання електроенергії, щоб енергетики змогли відновити електропостачання.

Катя Осадча / Фото: Instagram Каті Осадчої

"Вечір свічок і обіймів. Дякую усім, хто доєднався до збереження електроенергії задля скорішого відновлення мереж. Складний день і той вечір, в який обов’язково потрібно обійняти найрідніших і сказати, як сильно ви їх любите", - написала Катя.

Читайте також: