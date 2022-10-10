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"Вечір свічок і обіймів": Катя Осадча замилувала знімком зі своїми синами

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"Вечір свічок і обіймів": Катя Осадча замилувала знімком зі своїми синами

Катя Осадча / Фото: Instagram Каті Осадчої

Ведуча разом із сім'єю підтримала флешмоб і провела вечір при свічках задля економії електроенергії.

Катя Осадча опублікувала в Instagram милу світлину зі своїми меншими синами – Івасиком і Данилком. Зіркова мама тримає своїх малюків на руках і обіймає їх. На столі горить свічка.

Саме так ведуча провела сьогоднішній вечір, коли після масованої ракетної атаки росіян на Україну влада попросила громадян обмежити споживання електроенергії, щоб енергетики змогли відновити електропостачання.

Катя Осадча / © Instagram Каті Осадчої
Катя Осадча / Фото: Instagram Каті Осадчої

"Вечір свічок і обіймів. Дякую усім, хто доєднався до збереження електроенергії задля скорішого відновлення мереж. Складний день і той вечір, в який обов’язково потрібно обійняти найрідніших і сказати, як сильно ви їх любите", - написала Катя.

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Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
3495
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