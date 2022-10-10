"Вечір свічок і обіймів": Катя Осадча замилувала знімком зі своїми синами

Ведуча разом із сім'єю підтримала флешмоб і провела вечір при свічках задля економії електроенергії.
Катя Осадча опублікувала в Instagram милу світлину зі своїми меншими синами – Івасиком і Данилком. Зіркова мама тримає своїх малюків на руках і обіймає їх. На столі горить свічка.
Саме так ведуча провела сьогоднішній вечір, коли після масованої ракетної атаки росіян на Україну влада попросила громадян обмежити споживання електроенергії, щоб енергетики змогли відновити електропостачання.
"Вечір свічок і обіймів. Дякую усім, хто доєднався до збереження електроенергії задля скорішого відновлення мереж. Складний день і той вечір, в який обов’язково потрібно обійняти найрідніших і сказати, як сильно ви їх любите", - написала Катя.
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