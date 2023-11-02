Вечір української ДНК: Оля Полякова виступить з моновиставою у Києві

Артистка виконає народні пісні і розповість про старовинні обряди і звичаї.

Оля Полякова 3, 4, 11 і 12 листопада виступить з моновиставою "Моє коріння". Захід відбудеться у камерному залі TEATROOM Палацу "Україна" в межах проєкту "Моя Україна" – серії музичних вистав, присвячених історичній і культурній спадщині нашої країни.

Оля Полякова / Пресслужба

Артистка постане перед глядачами у драматичному й відкритому образі. На сцені відбудеться трансформація жінки від молодої дівчини до зрілої та сильної особистості, що ототожнює образ України.

Оля Полякова / Пресслужба

Полякова виконає народні пісні, зібрані з усіх куточків нашої країни. Це буде зворушлива музична подорож стежками України.

Оля Полякова / Пресслужба

Оля Полякова / Пресслужба

Крім того, Оля познайомить глядачів з обрядами і звичаями нашого народу, які пов'язані з українським фольклором.

Оля Полякова / Пресслужба

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