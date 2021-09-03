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Вечірка на березі Дніпра: Жан Гріцфельдт у гусарському піджаку, дружина Остапчука у рваних джинсах

Вечірка на березі Дніпра: Жан Гріцфельдт у гусарському піджаку, дружина Остапчука у рваних джинсах

Жан Гріцфельдт

Селебріті відвідали приватне boat show.

Днями на набережній Дніпра відбулася вечірка у форматі private boat show, на якій Sparkling Boats презентували преміальну моторну яхту.

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Її відвідали Жан Гріцфельдт, Христина Остапчук, Олег Собчук, В'ячеслав та Ірина Дюденко, Роман та Аліна Мединські. Гості паті підтримали дрескод заходу — yacht chic.

Роман та Аліна Мединські / ©
Роман та Аліна Мединські
В'ячеслав та Ірина Дюденки, Роман та Аліна Мединські / ©
В'ячеслав та Ірина Дюденки, Роман та Аліна Мединські

Гріцфельдт постав на паті у темно-синьому гусарському піджаку і стильних джинсах.

Жан Гріцфельдт / ©
Жан Гріцфельдт

Дружина Остапчука сяяла у білому кроптопі, сорочці і рваних джинсах.

Христина Остапчук / ©
Христина Остапчук

А Собчук позував перед фотографом у поло з флористичним принтом, картатому піджаку і джинсах.

Олег Собчук / ©
Олег Собчук

Музичну атмосферу вечірки створювала DJ Олімпія Вайтмусташ. Вона була одягнена у білий топ, штани і смугастий жакет.

Олімпія Вайтмусташ / ©
Олімпія Вайтмусташ

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