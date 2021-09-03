Вечірка на березі Дніпра: Жан Гріцфельдт у гусарському піджаку, дружина Остапчука у рваних джинсах

Вечірка на березі Дніпра: Жан Гріцфельдт у гусарському піджаку, дружина Остапчука у рваних джинсах

Селебріті відвідали приватне boat show.

Днями на набережній Дніпра відбулася вечірка у форматі private boat show, на якій Sparkling Boats презентували преміальну моторну яхту.

Її відвідали Жан Гріцфельдт, Христина Остапчук, Олег Собчук, В'ячеслав та Ірина Дюденко, Роман та Аліна Мединські. Гості паті підтримали дрескод заходу — yacht chic.

Роман та Аліна Мединські

В'ячеслав та Ірина Дюденки, Роман та Аліна Мединські

Гріцфельдт постав на паті у темно-синьому гусарському піджаку і стильних джинсах.

Жан Гріцфельдт

Дружина Остапчука сяяла у білому кроптопі, сорочці і рваних джинсах.

Христина Остапчук

А Собчук позував перед фотографом у поло з флористичним принтом, картатому піджаку і джинсах.

Олег Собчук

Музичну атмосферу вечірки створювала DJ Олімпія Вайтмусташ. Вона була одягнена у білий топ, штани і смугастий жакет.

Олімпія Вайтмусташ

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