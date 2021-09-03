Вечірка на березі Дніпра: Жан Гріцфельдт у гусарському піджаку, дружина Остапчука у рваних джинсах

Селебріті відвідали приватне boat show.
Днями на набережній Дніпра відбулася вечірка у форматі private boat show, на якій Sparkling Boats презентували преміальну моторну яхту.
Її відвідали Жан Гріцфельдт, Христина Остапчук, Олег Собчук, В'ячеслав та Ірина Дюденко, Роман та Аліна Мединські. Гості паті підтримали дрескод заходу — yacht chic.
Гріцфельдт постав на паті у темно-синьому гусарському піджаку і стильних джинсах.
Дружина Остапчука сяяла у білому кроптопі, сорочці і рваних джинсах.
А Собчук позував перед фотографом у поло з флористичним принтом, картатому піджаку і джинсах.
Музичну атмосферу вечірки створювала DJ Олімпія Вайтмусташ. Вона була одягнена у білий топ, штани і смугастий жакет.
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