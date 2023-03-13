Вечірка Vanity Fair Oscars Party: зірки у "голих" сукнях

У Лос-Анджелесі відбулася 95-та церемонія вручення кінопремії "Оскар", після якої зірки традиційно зібралися на Vanity Fair Oscars Party.

Деякі з них обрали досить відверті образи та не залишилися непоміченими на доріжці. Роздивимося їх детальніше.

31-річна модель Емілі Ратаковскі виблискувала перед камерами фотографів у "голій" сукні від Feben. Вбрання було красиво декороване шнурівкою на грудях, прикриваючи соски моделі. Емілі зібрала волосся у високий пучок, зробила вечірній макіяж, акцентувавши увагу на очі і трохи підкресливши свої пухкі губи. Манікюр у дівчини був у нждовому кольорі. А з прикрас у вухах виблискували сережки.

Емілі Ратаковскі / Фото: Associated Press

Емілі Ратаковскі / Фото: Associated Press

39-річна Олівія Вайлд вийшла на доріжку в чорному шкіряному бюстгальтері та білій сукні з шовкової вовни від Gabriela Hearst з одним рукавом. У зірки був макіяж smoky eyes, на шиї виблискувало дороге кольє, а у вухах були великі сережки-висячки. Волосся Олівія розпустила та накрутила легкими хвилями.

Олівія Вайлд / Фото: Associated Press

Олівія Вайлд / Фото: Associated Press

41-річна модель Алессандра Амбросіо теж вирішила блиснути фігурою і вийшла на доріжку у сукні-сітці, під якою були лише труси кольору металік. До вбрання модель підібрала гостроносі туфлі на підборах, зробила вечірню зачіску та макіяж зі стрілками на повіках, та доповнила образ масивними сережками-висячками.

Алессандра Амбросіо / Фото: Associated Press

Алессандра Амбросіо / Фото: Associated Press

37-річна співачка Сіара теж була у сукні-сітці, але тільки чорного кольору та з силіконовими накладками на сосках. Образ модель доповнила високими оксамитовими рукавичками та босоніжками на шпильках. Стильна зачіска боб-каре, вечірній макіяж та сережки з камінням у вухах завершували образ зірки.

Сіара з чоловіком / Фото: Associated Press

Сіара / Фото: Associated Press

47-річна Єва Лонгорія була у чорній сукні на вечірці. Вбрання також було досить відвертим, з декольте у формі серця та прозорою спідницею. Свій образ Єва доповнила сережками з чорним камінням, сріблястим манікюром, насиченим макіяжем, а також одягла свою заручальну каблучку і потрійний золотий браслет на зап'ястя.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Читайте також: