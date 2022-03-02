Ведуча Соломія Вітвіцька звернулася до росіян: "Ми боротимемося, а ваші солдати тут гинуть"

Ведуча "1+1" Соломія Вітвіцька звернулася до росіян із проханням зупинити жахливого правителя Росії.
На YouTube каналі "Скажи росіянам правду", який був створений спеціально для росіян і в якому відомі українці публікують свої відео та звернення до росіян вже 35,8 тисячі підписників.
Ведуча ТСН Соломія Вітвіцька також приєдналася до тих, хто вже встиг записати свої звернення. У своєму відео Соля сказала росіянам: "Якщо ви думаєте, що вас це не стосується і ви нічого не можете зробити, це не так. У нас зараз звичайні мирні люди виходять на площі та виганяють звичайних російських солдатів. Тому що нас не треба рятувати. Ми незалежна держава, ми вибрали інший шлях, шлях не диктатури, не пропаганди і не цензури... Ми пішли в інший бік... І ви нас не відпускаєте, ваш карлик, ваш уряд нас не відпускає. Ми боротимемося, ваші солдати тут гинуть, не лише російські, а й білоруські, які увійдуть на українську землю", — заявила Вітвіцька.
Телеведуча також зазначила, що завжди є можливість перевірити інформацію, але якщо росіянам простіше вірити їхній пропаганді, це просто їхній вибір.
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